Cantor Jorge Aragão comemora cura de câncer aos 75 anos: ‘Começando a vida agora’

10/11/2024 - 20:15

O cantor Jorge Aragão, de 75 anos, comemorou a cura de um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e destacou a sensação de estar “começando a vida agora”.

Em entrevista à revista ‘Quem’, ele afirmou que é “um momento de reafirmação. Mas pra mim tem um outro sentido totalmente diferente. No mês de novembro completa um ano que terminei minha quimioterapia É muita coisa isso”, ressaltou, instantes antes de subir ao palco do festival Afropunk, no sábado, 9, em Salvador (BA).

No ano de 2023, o cantor foi diagnosticado com o linfoma. “Tenho eu tenho muita consciência de tudo o que aconteceu. Principalmente buscando o que é mais difícil pra mim hoje, buscar entender como é que esse meu autoral alcançou essa visibilidade. Meus sambas estão aí há muitos anos. ‘Malandro’, que cantei aqui, compus há 56. O que é que vai falar disso? Ver todo mundo cantando comigo não tem preço. Só tem gratidão. É a única coisa que sinto neste momento”, declarou.

O evento é considerado um dos maiores da cultura negra do mundo. “Nós sabemos que é pelo esporte, pela cultura, que a gente chega onde quer. É o que está acontecendo comigo. Há 75 anos, creio que não preciso provar mais nada pra ninguém, e fico muito surpreso por ainda ser convidado para um evento como esse. Parece que estou começando minha vida agora. É meio assim, estou começando minha carreia”, finalizou o cantor.