Cantor italiano Tiziano Ferro marcará presença em Sanremo

SANREMO, 20 DEZ (ANSA) – Amedeo Sebastiani, diretor artístico da 70ª edição do Festival de Sanremo, um dos principais eventos musicais do mundo, confirmou nesta quinta-feira (19) que o cantor italiano Tiziano Ferro participará dos cinco dias do evento, que acontecerá entre 4 e 8 de fevereiro de 2020.

O papel que o músico exercerá no festival não foi informado, mas Ferro não será concorrente e nem co-apresentador.

“Tiziano Ferro? Ele estará lá, todas as noites. Começamos a conversar sobre isso, ele certamente cantará”, disse o diretor do evento, que é mais conhecido como Amedeus.

Os cantores italianos Al Bano e Romina Power também foram confirmados como convidados de honra do festival.

A próxima edição de Sanremo está cada vez mais tomando forma.

Enquanto o público espera a nomeação dos competidores do evento, que será no dia 6 de janeiro, ontem (19) foram definidos os oito jovens que subirão ao palco do teatro Ariston.

Leo Gassmann (com “Va bene così”), Fadi (“Due noi”), Marco Sentieri (“Billy Blu”), Fasma (“Per sentirmi vivo”) e o grupo Eugenio in Via di Gioia (“Tsunami”) conseguiram assegurar suas vagas para a próxima edição do Festival de Sanremo.

Os cinco se juntaram a Gabriela Martinelli e Lula (“Il gigante d’acciaio”), Matteo Faustini (Nel bene e nel male) e Tecla Insolia, vencedora do Sanremo Young.(ANSA)