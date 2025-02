Cantor italiano Olly vence 75ª edição do Festival de Sanremo

SANREMO, 16 FEV (ANSA) – O cantor e compositor genovês Federico Olivieri, mais conhecido como Olly, venceu neste sábado (15) o Festival de Sanremo, maior concurso musical da Itália.

O rapper de 23 anos conquistou a edição de 2025 do evento com a canção “Balorda nostalgia”. O pódio foi completado por Lucio Corsi, com “Volevo essere un duro”, e Brunori Sas, com L’albero delle noci”. Fedez e Simone Cristicchi fecharam o grupo dos cinco primeiros posicionados.

“É uma daquelas coisas que não parecem reais quando acontecem. Estou muito feliz”, afirmou Olly, que participou de Sanremo pela segunda vez na carreira.

A vitória do jovem músico genovês foi conquistada por uma diferença muito pequena. A canção “Balorda nostalgia” fechou a competição somando 23,8% das preferências acumuladas no decorrer da semana, enquanto “Volevo essere un duro”, de Corsi, ficou somente 0,4% atrás.

O triunfo de Olly no Teatro Ariston permitirá que o cantor represente a Itália na próxima edição do Eurovision, agendado para acontecer entre os dias 13 e 17 de maio na Basileia, na Suíça.

Entre os 29 participantes de Sanremo, a cantora ítalo-brasileira Gaia Gozzi concorreu com a música “Chiamo io chiami tu”, mas fechou na 26ª posição, na frente apenas de Clara (“Febbre”), Rkomi (“Il ritmo delle cose”) e Marcella Bella (“Pelle diamante”). (ANSA).