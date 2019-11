Cantor italiano Fred Bongusto morre aos 84 anos

ROMA, 8 NOV (ANSA) – O cantor italiano Fred Bongusto morreu na madrugada desta sexta-feira (8), em sua casa em Roma, aos 84 anos de idade.

Bongusto conquistou a fama na Itália nos anos 1960 e 1970 e com a canção “Una rotonda sul mare”. Também são hits seus “Malaga”, “Spaghetti a Detroit” e “Prima c’eri tu”. O italiano trabalhou com Toquinho e Vinícius de Moraes e teve músicas gravadas João Gilberto.

Nascido em Campobasso, Alfredo Antonio Carlo Bongusto havia completado 84 anos de idade no dia 6 de abril. O artista já apresentava problemas de saúde há algum tempo. “Na noite passada, por volta das 3h30, o coração de Fred Bongusto parou de bater”, informou a assessoria de imprensa do cantor. O funeral do cantor ocorrerá em Roma, no dia 11 de novembro.

(ANSA)