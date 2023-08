Cantor Gustavo Fildzz é preso suspeito de chefiar esquema de tráfico de drogas no litoral de SP

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 03/08/2023 - 12:06 Compartilhe

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) prendeu em flagrante Gustavo Fildzz, vocalista da banda Aliados, em Santos, no litoral de São Paulo, nesta quarta-feira, 2.

De acordo com a corporação, policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), da Deic de Santos, cumpriram mandado de busca e apreensão e detiveram os indiciados em flagrante. O trabalho investigativo identificou que nos endereços verificados era mantida uma plantação de maconha e armazenados outros entorpecentes.

No primeiro local, no bairro Ponta da Praia, um dos indiciados foi detido e porções de skunk e drogas sintéticas foram apreendidas. Posteriormente, em um endereço no bairro Canto Forte, foi localizado um cultivo de maconha, com mais de 50 pés.

Ainda segundo informações da corporação, os indiciados indicaram ainda outra residência, no bairro Vila Mirim, onde foram localizados mais entorpecentes. O imóvel também estava sendo preparado para um novo cultivo. Na operação, ainda foi apreendido um computador, dois telefones celulares e uma quantia em dinheiro. Por fim, permaneceram à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como drogas sem autorização ou em desacordo e associação criminosa na Deic de Santos.

