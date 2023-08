Cantor gospel Regis Danese sofre acidente em Goiás: ‘Orem por mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 20:52 Compartilhe

O cantor gospel Regis Danese, 50 anos, sofreu um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (30), quando estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás.

O vídeo do momento em que o artista estava sendo socorrido na ambulância foi compartilhado nas redes sociais do próprio artista, que aparece pedindo orações, enquanto recebia atendimento médico.

“Eu acabei de sofrer um acidente a caminho do show em Ceres. Estou aqui sendo atendido. O carro arrebentou todo. Orem por mim!”, disse ele.

O carro em que o cantor estava teria colidido de frente com uma carreta e capotou, de acordo com a esposa do artista, Kelly Danese, também por meio das redes sociais.

Kelly disse, ainda, que o marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e está bem.

No vídeo, o cantor diz sentir dores fortes no abdômen. Ele estava em companhia do irmão, que não se machucou.

“Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio”, afirma.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta envolvida no acidente.

