Cantor gospel Juninho Black se lança no mercado financeiro: ‘Fábrica de dinheiro’

Apesar de ser pouco comum no mundo artístico, o cantor Juninho Black se divide entre a música, a carreira empresarial e, agora, também o mercado financeiro.

Dono do hit gospel “Os Sonhos de Deus”, de 2015, que rendeu inúmeros troféus, premiações e turnês no exterior em consequência dos quase meio bilhão de views no YouTube, ele ficou conhecido por integrar a “Preto No Branco”, uma das bandas de maior sucesso do Gospel Nacional. Paralelamente, assumiu cargos de gerência em empresas multinacionais, como Puma, Ecko Unltd.





Na pandemia, tirou da gaveta o projeto La Fábrica, organização que conta com mais de cem traders espalhados pelo Brasil realizando operações no mercado financeiro, como prestação de serviço para investidores. “Sempre foi um sonho ajudar pessoas a alcançarem a liberdade financeira através do mercado de investimentos, mas só consegui realizar quando me afastei dos palcos devido à quarentena”, explica ele, que costuma exibir, nas redes sociais, a vida de luxo e os carrões que conquistou para seus mais de 150 seguidores.

Instagram will load in the frontend.

“Nossa remuneração pela prestação de serviço é através de participação percentual apenas sobre o lucro. Somos uma ‘fábrica de dinheiro’ e mostramos isso trabalhando. Primeiro realizamos as operações para fazer o investidor ter lucro e só depois recebemos a nossa participação”, finaliza Juninho, que também é professor de análise gráfica/técnica, mentor, palestrante, conferencista e criador do “Trade Do Milhão”, um dos cursos mais completos para formação de traders.