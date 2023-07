Cantor franco-brasileiro, Fábio Jorge visita repertório de Charles Aznavour em show de lançamento

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 17:20 Compartilhe

O cantor Fábio Jorge faz show de lançamento do álbum “Fábio Jorge / Aznavour”, no dia 4 de agosto,às 20h, no Teatro Brincante, localizado à rua Rua Purpurina, 412, Vila Madalena. O show, no formato piano e voz, é baseado no recém-lançado projeto que conta com 12 canções do cantor francês Charles Aznavour, um dos mais populares e longevos cantores da França.

“É um prazer celebrar Aznavour. Ele foi o maior ícone masculino da música francesa do século passado, trabalhou por mais de 60 anos. Trata-se de um dos maiores artistas do século passado, não somente da França, mas do mundo,, além de ter cantado em muitos idiomas o que mostra sua versatilidade e universalidade”, explica Fábio Jorge.

No repertório canções conhecidas, como “La Bohème”, “She”, “Que C’Est Triste Venise”, bem como algumas canções alternativas como “Ètre”, “Le Temps” e “Trousse Chemise”. “O universo de Aznavour é muito rico, ele compôs mais 850 canções e gravou 2 mil, A escolha do repertório não foi fácil, se eu gravasse tudo que gosto daria uns 6 álbuns pelo menos. Optei por algumas clássicas, mas também por algumas nem tão conhecidas do grande público, escolhi as mais representativas para mim.”

“Reverenciar um mestre da canção mundial, e não só da França, país de minha família materna, é um exercício de orgulho infindo para quem cresceu nesse ambiente e sem querer, se tornou porta-voz da canção oriunda da França, mixando o Brasil àquele país”, explica

Neste projeto o intérprete volta ao universo francês, após lançar o disco “O Tempo” com canções em português em 2021. “Fiz um hiato na música francesa, eu precisava falar para os brasileiros, sobre a situação sócio-política e econômica na pandemia, agora volto ao francês porque é meu universo, é onde sou conhecido e reconhecido”.

Embora adentre o universo de Aznavour, toma posse e traz sua personalidade às canções. “Eu leio a letra e visto a música. Eu sou um intérprete, muito mais do que um cantor. Tenho um trabalho intuitivo, transporto minha intuição como intérprete para canções já conhecidas”.

O projeto conta com a produção do próprio Fábio Jorge, com direção musical, piano e arranjo de Alexandre Vianna, já a masterização ficou por conta de Edielson Aureliano, a arte de capa é de Gustavo Gontijo e o projeto gráfico de Leandro Arraes.

“São 19 anos de música francesa, é onde eu me revelo e me desabrocho. Espero satisfazer a expectativa do público com este show que foi criado com muito carinho”.

Serviço

Fábio Jorge faz show de lançamento do álbum

Local: Teatro Brincante – Rua Purpurina, 412, Vila Madalena.

Horário: 20 h

Capacidade do local: 90 lugares

Ingressos: à venda na bilheteria no dia do evento

