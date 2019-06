Cantor Ferrugem abandona palco após bebida ser jogada em seu rosto

O cantor Ferrugem deixou o palco em que se apresentava nesse domingo (23), em Cruz das Almas, na Bahia, após jogarem bebida em seu rosto, de acordo com informações do colunista Léo Dias, do UOL. Segundo a reportagem, o pagodeiro parou seu show e saiu visivelmente irritado limpando o rosto.

“O cantor não voltou ao palco por falta de segurança no local, obrigação esta que seria do contratante. É extremamente válido dizer que o evento apresentou desde o início sérios problemas estruturais e técnicos, que tentaram ser sanados pela equipe do cantor e que por isso, causaram atraso inicial na apresentação. Itens mínimos para a realização da apresentação estavam ausentes, porém mesmo assim Ferrugem e sua equipe fizeram de tudo para que o show acontecesse, por respeito e carinho ao público presente, que lotou o local.”, disse a assessoria do artista, que completou: “Quando voltou ao camarim, Ferrugem atendeu todos que o aguardavam antes de ir embora. O cantor e sua equipe reiteram o compromisso com os fãs e lamentam profundamente o ocorrido”, dizia comunicado enviado pela assessoria de imprensa do cantor ao UOL.

A apresentação de Ferrugem ocorreu no evento “Forró do Bosque 2019”, que contou ainda com shows de Saulo, Parangolé, Calcinha Preta e Lambasai.