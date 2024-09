Cantor Eduardo Costa revela sonho de atuar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 10:51 Para compartilhar:

O cantor Eduardo Costa, de 45 anos, recentemente falou sobre seu desejo de expandir a carreira artística para a frente das câmeras. Em entrevista ao “TV Fama”, ele confessou que tem vontade de atuar em filmes e/ou novelas.

“É meu sonho. Quem sabe alguém um dia me convida? […] Eu adoro atuar, principalmente se for um vilão ou um moção, um caubói. Pode me chamar na hora”, declarou o cantor.

Apesar disso, ele revelou uma condição que poderia limitar seus papéis: “Eu só não posso beijar, abraçar, porque minha mulher me mata, vira uma assassina cruel. Mas, com certeza, faria com o maior prazer”, brincou.

O sertanejo é casado com Mariana Polastreli, de 36 anos. Juntos, eles são pais de Theo, de 4 anos.

