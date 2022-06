Cantor e compositor Luis Kiari lança o projeto Casa de Ferreira

O cantor e compositor Luis Kiari lança, no dia três de junho, pela Kuarup Música, o EP Casa de Ferreira. O projeto de 4 faixas, é a primeira parte de um álbum com 10 músicas que virá no ano que vem. A produção musical ficou por conta do maestro, pianista, acordeonista, arranjador e compositor Marcos Farias. A predominância rítmica é de um estilo musical que o cantor sempre quis trabalhar com mais profundidade: o forró.

“Desde o início da carreira, queria fazer um trabalho como esse, porém, não queria ser rotulado como artista/compositor de um único estilo”, afirma o cantor. “Apesar do meu trabalho apresentar elementos regionais e sotaques, foi necessário amadurecer um pouco mais como cantor e compositor para que me apresentasse, nesse momento, como um artista da cidade que olha para o interior e não apenas como um artista regional”, complementa.





O projeto conta com composições autorais, como “Paixão”, de 2011, feita em parceria com Matheus VK, e também traz obras de outros compositores, como Nando Cordel, autor da música “É só você querer”. “Busquei me explorar mais como intérprete de músicas que dialogam com quem sou e com o meu trabalho”. O cantor também interpretou novos compositores como Túlio Borges, com “Casa de Ferreira”, e compartilha que “a música leva o nome da minha família e, curiosamente, parece que foi feita para ela”.

A faixa “Pra Ficar Com Você”, de Petrúcio Amorim, reserva uma grata surpresa, a participação da cantora pernambucana Marinês, considerada a Rainha do Xaxado, que ao lado do marido, o sanfoneiro Abdias,excursionou abrindo shows para o rei do baião, Luiz Gonzaga: “este EP conta com a participação póstuma da grande cantora Marinês, mãe do Maestro Marcos Farias, produtor deste trabalho. Essa é uma homenagem aos 15 anos de sua partida”, conta Kiari.

Devido aos cuidados exigidos pelo período da pandemia, o projeto foi gravado com poucos músicos, de forma intimista e em família, com basicamente o Maestro Marcos Faria, o filho dele, o violonista e guitarrista Emmanoel Farias e a esposa dele, a instrumentista Sabrina Farias.

“As músicas deste álbum foram escolhidas de forma afetiva para que representassem de fato as cores, formas, a pureza no amor e na paixão que estão presentes nesse universo musical que ouvi e vivi desde a minha infância”.

É do próprio músico que vem o convite para a escuta do EP, parafraseando a música “Casa de Ferreira”: “Entra sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro do café que trago em mim”, finaliza.

Faixas do EP:

1 – Casa de Ferreira / 2 – É Só Você Querer / 3 – Pra Ficar Com Você / 4 – Paixão.