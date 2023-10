Cantor do Måneskin seria novo affair de Anitta; conheça Damiano David

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 20:54 Compartilhe

A cantora Anitta parece ter apreciado namorar italiano. Após seu romance com o modelo Simone Susinna, que terminou em polêmica após o rapaz detonar a estrela pop brasileira, ela agora estaria vivendo affair com o cantor do grupo Måneskin.

Fãs apontaram que está rolando um namoro entre Damiano David e Anitta. Os dois teriam ficado em uma das festas que sucederam “VMA”, no qual a brasileira foi premiada.

A paquera começou ainda nos bastidores da premiação, com troca de olhares enquanto dividiam o mesmo local.

As suspeitas aumentaram após Anitta revelar durante uma entrevista para a revista Quem que chegou a consultar uma cartomante na Itália e recebeu um conselho: ela deveria impulsionou a continuar o flerte com um novo gatinho.

“Deu (certo)! Está rolando, assim… Estamos vivendo a vida”. disse ela sobre um match, cujo nome ela preferiu fazer mistério.

Após esse primeiro encontro, os dois passaram a interagir na redes sociais. O affair teria recebido um ‘empurrãozinho’ Vic de Angelis, a baixista da banda. É que, após uma apresentação em Houston, a moça escreveu em uma postagem pedindo que Anitta ensinasse quadradinho de oito para ela.

A banda Maneskin esteve no último Rock in Rio, que aconteceu em 2022, e fez sucesso por aqui. Os olhares se voltaram para Damiano, considerado sexy e sensual pelo público presente.

O rapaz de 24 anos tem um estilo meio exótico. Em 2017, ele era apenas um jovem como qualquer outro, até alcançar, ao lado de seus amigos de banda, o segundo lugar do “The X factor” e, quatro anos depois, ser campeão do Eurovision.

Apesar da empolgação, os fãs demonstram uma certa ressalva quanto ao eleito da cantora. Em junho último, Damiano terminou um relacionamento após vazar um vídeo em que ele, supostamente, estava traindo a namorada, a modelo Giorgia Soleri. Os dois já estavam juntos há quatro anos, ou seja, antes mesmo do moço ser famoso.

Para tentar se explicar, o cantor disse que, no vídeo, ele aparece beijando uma amiga de Vic, a baixista, quando os dois não estavam mais juntos, só que o fim do romance ainda não havia se tornado público.

Os fãs apontaram também que Anitta tem gosto duvidoso para homens e compararam Damiano a Simone Sussina.

Damiano tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo todo. Uma com o rosto de Jesus, feita em homenagem à mãe, e uma sugestiva, com a escrita “Beija isso” perto do bumbum. Outra característica do rapaz é que ele é louco por futebol e acumula algumas camisas de times brasileiros.

