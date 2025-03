Cantor diz que escreveu música após romance com Aline, do BBB 25: ‘Inspiração’

O cantor baiano Filipe Escandurras confirmou que uma das canções de seu repertório, Me Viciou, foi escrita após um romance com a ex-BBB Aline.

O assunto foi levantado dentro da casa por Vinícius, que soltou a informação quando a música foi tocada durante a Festa do Líder.

“Olha, essa música foi feita para a Aline”, contou ele durante a festa na última quarta-feira, 26, quando Me Viciou foi tocada. Em entrevista ao gshow, o cantor deu detalhes sobre a composição e disse que Aline tinha personalidade forte durante o relacionamento.

“Na nossa relação tinha muito isso, né? A Line é bem explosiva e eu também”, disse ele, a explicar um trecho da música em que canta sobre bloquear e desbloquear alguém em aplicativos e redes sociais. “Então, quando a gente se estressava, bloqueava, desbloqueava. Ela bloqueava e desbloqueava, e aí a gente colocou na música também.”

Embora o relacionamento tenha chegado ao fim, Escandurras lembra com carinho da ex. “A Aline é uma menina que eu tenho um carinho muito grande, a gente viveu um romance bem legal e, abaixo de Deus, ela me trouxe essa inspiração para a gente fazer essa música maravilhosa.”

Quem é Filipe Escandurras?

Cantor e compositor de hits como Lepo Lepo, interpretada por Márcio Victor, da banda Psirico, Escandurras figura entre os compositores favoritos dos artistas baianos. Ele conta com mais 150 mil ouvintes mensais no Spotify e acumula 590 mil seguidores no Instagram.

Escandurras também já teve canções gravadas por grupos como Babado Novo, Harmonia do Samba e até Ivete Sangalo, Luan Santana e Gusttavo Lima.

No Instagram, ele comemorou ouvir sua composição no BBB 25: “A música é uma caixinha de surpresas”, comentou.