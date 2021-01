Cantor de “Vai com o Bum Bum Tam tam” promete versão da música a favor da vacina do Butantan

Quatro anos depois de lançar o hit “Vai com o Bum Bum Tam tam”, MC Fioti resolveu mudar a mesma música em virtude dos acontecimentos recentes: fazendo uma versão dela para a vacina produzida pelo Butantan, a CoronaVac.

O refrão ficou conhecido por parecer o nome do instituto. “Vai com o bum bum tam tam, vem com o bum bum tam tam”, diz a letra. A repercussão foi enorme e, para celebrar, MC Fioti prometeu a nova versão: “É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, a vacina saliente que vai curar nós do vírus e salvar muita gente”, disse no Instagram.

A internet ficou em polvorosa com o comunicado, e os internautas fizeram até montagem com a música e um vídeo mostrando o produto final, a vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

totalmente viciada na fancam da vacina ao som de bumbum tan tan pic.twitter.com/hAGySy5qBy — mara (@viasammys) January 7, 2021

