Cantor de pagode morre em acidente de trânsito em São Vicente

[IMAGENS FORTES]

O cantor de pagode Adalto Mello, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito no último domingo, 29, em São Vicente, litoral de São Paulo.

O artista pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro. O motorista do automóvel foi preso após ser submetido ao teste do bafômetro e o resultado dar positivo, segundo o g1.

O acidente aconteceu na Avenida Tupiniquins, no bairro Japuí, por volta das 2h38 da madrugada. O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade como homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.

As imagens de câmeras de monitoramento, que circulam nas redes sociais, mostram o momento do acidente em diferentes ângulos. O motorista do carro ultrapassou um outro automóvel e atingiu Adalto, que foi arremessado. (Assista ao vídeo abaixo).

Ainda de acordo com a publicação, em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram um carro batido contra uma árvore, além de uma motocicleta caída no chão.

Já o Corpo de Bombeiros realizou manobras de ressuscitação no cantor, mas sua morte foi constatada ainda no local.

