Cantor de forró morre aos 39 anos, vítima de complicações causadas por monkeypox

O cantor de forró Augusto Demétrio Neto, conhecido como Gutto Xibatada, morreu, aos 39 anos, por complicações causadas pelo monkeypox, vírus da mpox, doença conhecida como varíola dos macacos. O paraense estava internado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, em Belém, e faleceu na última terça-feira, 22.

Inicialmente, a causa da morte não foi divulgada, mas nesta sexta-feira, 25, a irmã do cantor, através do perfil oficial que ele mantinha no Instagram, compartilhou vídeos confirmando que Guto foi vítima da doença e que ele começou a apresentar os primeiros sintomas há cerca de dois meses.

Segundo a irmã, Gutto havia procurado atendimento médico em Belém no mês passado, recebeu medicação e foi orientado a manter isolamento domiciliar.

“Ele estava escondendo de todos, começou a aparecer em pequenos lugares, bem discretamente. As bolhas acabaram se espalhando e comprometendo a saúde, pois ele era asmático. A doença atacou os pulmões, e ele ficou sem fala, visão e toque. No último dia, estava muito mal, com o nariz obstruído e a boca, pois já não conseguia mais se alimentar”, relatou a irmã do artista em uma série de vídeos.

O cantor deu entrada no hospital na manhã de 22 de abril, após a família acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi levado ao Pronto Socorro e encaminhado para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde sofreu duas paradas cardíacas e acabou morrendo.

Gutto Xibatada era reconhecido por sua versatilidade e estilo irreverente. Em suas apresentações, ele costumava unir forró, sertanejo e ritmos regionais.