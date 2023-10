Cantor de ‘Caneta azul’, Manoel Gomes nega relacionamento com empresária: ‘Perguntando das minhas contas bancárias’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 19:49 Compartilhe

Manoel Gomes, que ficou famoso pelo hit ‘Caneta Azul’, teve sua vida amorosa envolvida em burburinhos. Nesta quarta-feira, 4, ele explicou sua relação com a empresária e cirurgiã-dentista do Tocantins Maria Reis.

Após Maria Reis se declarar para ele nas redes sociais, Manoel resolveu expor o que estava acontecendo e negou que seja namorado ou noivo da empresária. Os dois, segundo o cantor, tiveram apenas um breve relacionamento.

Manoel Gomes disse que ficou incomodado com Maria Reis ao ser questionado, diversas vezes, sobre quem administrava seus bens, suas contas bancárias e suas redes sociais A sondagem foi determinante para pôr fim ao relacionamento.

Após o relato de Manoel Gomes, Maria surgiu em sua conta no Instagram chorando, na tarde desta quarta-feira, 4.

“Gente, eu simplesmente não tenho condições de falar agora. Um cara que me jogou na mídia como noiva, ligou pra minha mãe, minhas amigas, todo mundo, está me fazendo passar de palhaça, interesseira, farsa, marketing. Eu preciso tomar remédio, eu estou sozinha. Minha família está longe, no Jalapão, moro sozinha em Palmas. Não tenho estrutura psicológica pra falar com vocês agora”, disse ela.

A polêmica começou quando Maria publicou um clique dos dois juntos, na última terça-feira, 3, acompanhada de declaração carinhosa pelo cantor, chamando-o de “um grande homem” e “um ser humano diferenciado”.

A publicação logo chamou atenção dos seguidores, que enviaram mensagens de apoio e votos de felicidade ao casal.

Manoel, então, revelou detalhes sobre os quatro dias que Maria passou em sua casa para que os dois pudessem se conhecer melhor.

De acordo com ele, a empresária fez uma série de perguntas invasivas sobre sua vida e suas finanças. Ele contou, ainda, que comprou duas alianças, não como um compromisso de noivado, mas como uma demonstração de carinho.

“Estão rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado”, afirmou.

Manoel Gomes afirma que não ficou noivo e que a moça que estava com ele só queria saber dos seus bens pic.twitter.com/21l2fOovqx — RaniNews (@raniellebsb) October 4, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias