Cantor DaPaz reúne Suel, Orochi, Di Propósito e BK em seu novo DVD, ‘Ao Vivo no Rio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Com mais de 40 milhões de streams e mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify, o cantor DaPaz se prepara para realizar um dos maiores trabalhos de sua carreira. O artista irá lançar na quinta-feira, dia 6 de junho, o seu mais novo DVD, “DaPaz Ao Vivo no Rio”, que conta com participações especiais de Suel, Orochi, Di Propósito e BK.

Fazendo em torno de 15 a 20 shows por mês, DaPaz se destaca como um dos novos nomes de grande procura e relevância no cenário do pagode. Segundo o artista, o desejo de gravar um projeto audiovisual sempre esteve presente em sua vida, antes mesmo de seguir carreira profissional. Além disso, reflete uma paixão familiar pela música.

“A gravação do DVD é a realização de um sonho de infância, um sonho que passa de pai para filho. Meu pai também era muito envolvido com pagode, músico e compositor. Ele era um cara sensacional que influenciou muito minha vida na música. Fazer esse DVD foi um sonho realizado, me faltam até palavras para explicar”, afirma.

Para transformar seu sonho em realidade, DaPaz contou com a ajuda do diretor Glauber. Juntos, eles desenvolveram uma produção que reúne o melhor do pagode de DaPaz, com influências diversas e um repertório cuidadosamente selecionado. “A seleção das músicas foi feita pensando em encontrar canções que fossem a minha cara, músicas que eu gosto de cantar, que me fazem feliz e que falam sobre minha vida e minha história”, conta.

O DVD “DaPaz Ao Vivo no Rio” também busca representar toda a energia contagiante do “Nosso Domingo”, evento organizado pelo próprio DaPaz no Rio de Janeiro. Com a participação de nomes como Ludmilla, Di Proposito, Pocah, Mc Cabelinho e Orochi, e a presença de diversos outros famosos como Juliette, Valentina Bandeira e João Guilherme, as resenhas já se tornaram um sucesso entre o público carioca.

“Queríamos montar um clima de resenha dentro do DVD, o que foi um processo difícil e complicado, mas eu acredito que tudo deu muito certo. A gente queria que tivesse aquele clima de todo mundo no chão, todo mundo no mesmo lugar, aproveitando, curtindo, se divertindo, que é o principal”, declara.