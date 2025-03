Cantor Beto Barbosa atualiza estado de saúde após cirurgia no abdômen: ‘Outra pessoa’

O cantor Beto Barbosa, 70, utilizou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após uma complexa cirurgia no abdômen nesta segunda-feira, 31. O artista, que segue internado, poderá voltar ao trabalho a partir de 30 de abril.

Em um vídeo publicado no Instagram, Beto deu detalhes do pós-cirúrgico. “Hoje é o quinto dia de cirurgia. Acredito até que vou ter alta hoje. Vou começar a movimentar o corpo. Estou vivo, graças a Deus. Daqui a 30 dias, vou estar firme e forte.”

O procedimento, para retirada de quatro hérnias, foi anunciado na última semana e, desde então, o cantor afirmou estar se sentindo “outra pessoa”. “Me incomodava muito, eu quase não conseguia trabalhar direito. Agora me sinto uma outra pessoa e estou bem. Muito obrigado pela oração de todos vocês. Um beijo.”

Na legenda da publicação, ele aproveitou para agradecer as mensagens de carinho dos fãs e detalhou sua volta aos palcos. “Bom dia a todos os amigos, amigas, fãs e familiares. Obrigado por tudo. Amo vocês. Já estou caminhando.”

“Se eu seguir todos os procedimentos médicos recomendados, estarei em plena condição de voltar ao trabalho a partir do dia 30 de abril no show do Hotel Marina Park, em Fortaleza.”