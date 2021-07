Cantor BE anuncia nova música, “Universo Paralelo”

Caos, trânsito, correria e falta de tempo são algumas das sensações que experimentamos todos os dias. É constante que deixemos de fazer algo que gostaríamos muito por conta das atribuições, ou que criemos realidades alternativas em nossas mentes para justificarmos algumas ações. E é sobre esse tema que BE retorna à música, com seu novo trabalho autoral. “Universo Paralelo” explora a realidade alternativa que coexiste com a nossa própria história.

A música, cuja composição foi feita por BE, pode ser lida como um mantra para se manter positivo em meio ao caos, mas entendendo e explorando as possibilidades que a mente nos traz. De forma vulnerável, o carioca abre sua essência em prol da arte, mostrando um lado que até os mais próximos desconhecem.

Assista o clipe:

“Em ‘Universo Paralelo’ eu mostro a minha real vulnerabilidade, que conta para o ouvinte que criou um mundo em sua cabeça, onde tudo dá certo, onde os sonhos estão se realizando, existe uma estabilidade. Em suma, é uma realidade onde as coisas realmente vão fluindo e acontecendo, o que eu não percebi, foi que todo esse universo eu apenas criei dentro de mim, na minha cabeça, a realidade é bem distante disso, e eu preciso enfrentar ela, descer para a realidade e de fato lutar e enfrentar os obstáculos da vida”, revela BE.

Com o dia a dia agravado pela pandemia do novo Coronavírus, BE se viu em casa, preso, confinado, sozinho, e com uma série de questões na mente. Entender essa realidade, para BĒ, acabou sendo um trabalho árduo, e que gerou uma série de consequências, como o isolamento. “Mesmo que sejam complicados, e não de certa maneira me isolar e apenas idealizar como seria minha vida perfeita, eu tenho que correr atrás dela, enfrentar os desafios e conquistar meus objetivos, e não apenas idealizar como tudo seria, se eu tivesse de fato tentando”, reflete.

Clipe

O clipe dirigido pela Bec Produções, mostra um lado íntimo e muitas vezes controversos de BE, onde ele se depara com a expectativa X realidade. No vídeo, o artista cria uma realidade alternativa em relação à sua carreira, se sentindo já um nome reconhecido e com trabalho de sucesso, quando se depara com o real.

“O clipe aborda justamente isso, o cantor começa cantando em uma espécie de karaokê, e quando fecha os olhos ele se encontra em um palco, cheio de luzes, em um tapete vermelho, como uma grande estrela da música, em seu camarim, com tudo dando certo, mas no fim das contas, foi apenas a imaginação e sua cabeça, que de certa maneira imaginaram tudo”, adianta.

BE, que é um apelido desde criança para Breno Al Odeh, revela que seu nome artístico também vem de um lado pessoal. “É BE de Breno. Esse apelido carinhoso é a forma como minha família e amigos mais próximos me chamam, e acabo usando profissionalmente para meu alter ego musical”, revela BE.

Paradoxo com o psicológico

A faixa é mais um canalizador das emoções do artista, que sempre explora de maneiras sinceras seus comportamentos psicológicos e explora isso em suas letras, sem medo de se expor ou ser vulnerável com seu público. “Universo Paralelo” mostra um amadurecimento sonoro de BE, mas que continua explorando o universo dark pop, com referências de Billie Eilish e The Weeknd, e as sinceridades das letras de Taylor Swift e Olivia Rodrigo, por exemplo.

“O som explora algo pop melódico, mas com aquele tom de mistério, que é transmitido pelos violinos, que criam todo um universo de mistério e magia no ar”, revela.

Sobre BE

O nome BE surgiu como um apelido de família carinhoso para Breno Al Odeh. O artista, que possui diferentes influências musicais, se define como cantor de música Pop e tem como referências grandes nomes da música internacional, como The Weeknd e Billie Eilish, trazendo toda a obscuridade para a música pop, mas com letras que são extremamente vulneráveis, que expõe geralmente temas como problemas emocionais, psicológicos, fatos que todos acabam se identificando de alguma maneira, pois são letras sempre pessoais mas sobre assuntos que estão nos pensamentos de cada ser humano, como gatilhos psicológicos que são abordados na faixa ‘Gatilho’, ou a emocionante e sincera ‘188’, que mostra em sua letra o artista sendo vulnerável completamente, ao analisar psicologicamente todo o seu emocional e comportamento, e uma espécie de pedido de ajuda para as pessoas depressivas e com problemas psicológicos.

Todas as faixas, mesmo abordando temas tão pessoais e sinceros, continuam fundidos no universo da música pop, acompanhando as tendências do mercado, mas de uma maneira que sempre pareça novo, e parte do mundo do BE.

O artista que faz parte da comunidade LGBTQIA+, tenta trazer em suas músicas e trabalhos sempre um sentimento de reflexão, de análise, mesmo que mergulhado em um mundo imaginário e criado pelo artista. BE também é ator, compositor de todas as suas faixas e participa sempre do processo de produção de suas músicas, gosta de estar envolvido em todos os detalhes, até no roteiros dos videoclipes, já que assim ele consegue expor sua personalidade única e deixar sua marca e essência nos trabalhos.

O cantor usa como influências o pop mais internacional, mas busca também trazer sua própria identidade, mesmo que atrelado a diversas referências, que aparecem ao longo de seus trabalhos. Sonoramente não é possível definir o BE em apenas uma única caixinha, já que em cada trabalho o artista busca sempre explorar uma faceta diferente de sua personalidade artística, então tem músicas House para dançar e se jogar na balada, como também tem músicas que te farão chorar e refletir um pouco, e até as mais obscuras, que buscam explorar o mistério e a curiosidade nos que procuram ouvir o artista. Em suas letras e clipes, o cantor tenta sempre fazer ligações com seus trabalhos, de maneira que tudo se conecte no fim das contas.

Veja também