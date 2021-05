Cantor B.J. Thomas morre aos 78 anos nos Estados Unidos

Vencedor de cinco prêmios Grammy, ele se destacou no final dos anos 1960 e 70, com músicas como “Raindrops Keep Fallin ‘on My Head” e ‘Hooked On A Feeling, canção, inclusive, que voltou a fazer sucesso no filme “Guardiões da Galáxia”.

Outro sucesso, principalmente no Brasil, foi “Rock and Roll Lullaby”, que fez parte da trilha sonora da novela “Selva de Pedra”, da TV Globo, de 1972, e novamente, em 1986, quando a novela foi regravada.