Cantor Ayrton Montarroyos relê repertório do clássico disco ‘Elis & Tom’ em show

08/10/2024 - 18:44

Responsável por dar vida ao repertório de “Elis & Tom” neste show, Ayrton Montarroyos canta em saraus desde os 11 anos e começou a gravar aos 18. Nos últimos anos, o artista pernambucano saiu em turnê ao lado de uma autoridade da bossa nova, Edu Lobo, e, agora, destrincha a obra cinquentenária que marca o encontro de dois dos maiores gênios que este país já viu.

A apresentação integra o projeto “74/24 – Meio século de discos históricos“, uma série de shows nos quais musicistas contemporâneos revisitam o repertório de álbuns clássicos que completam 50 anos de lançamento neste ano, imprimindo seu estilo às canções consagradas.

Serão duas apresentações, nos dias 12 e 13 de outubro, às 18h, no Sesc 24 de Maio, onde Ayrton Montarroyos interpretará o disco “Elis & Tom”, com a participação especial de Nelson Ayres. Em uma espécie de audição da obra, o repertório seguirá a mesma ordem das faixas do álbum.

Carreira

Ayrton Montarroyos iniciou sua carreira musical aos 11 anos em Recife, destacando-se em saraus e rodas de choro. Aos 18, participou de gravações em álbuns relevantes, incluindo um indicado ao Grammy Latino em 2013. Ganhou notoriedade como vice-campeão do The Voice Brasil aos 20 anos e, aos 22, lançou seu primeiro álbum, que recebeu elogios da crítica.

Em 2019, lançou seu segundo álbum, “Um Mergulho no Nada”, com uma abordagem minimalista, acompanhado apenas pelo violonista Edmilson Capelupi. Durante a pandemia, criou uma série de lives explorando a música brasileira, transmitida para milhares de pessoas.

Montarroyos também participou de trilhas sonoras de novelas e realizou turnês ao lado de grandes nomes como Edu Lobo. Atualmente, está em turnê com o show “A Lira do Povo”, que explora mitos e folclores brasileiros em uma experiência sensorial e “Ayrton Montarroyos Canta Caetano Veloso”. Ele também está presente na trilha sonora da novela “No rancho fundo”, da TV Globo com duas canções.

Serviço

Ayrton Montarroyos interpreta ‘Elis & Tom’

SESC 24 de Maio

Sábado e domingo, 12 e 13 de outubro, às 18h

Ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/ayrton-montarroyos-7/