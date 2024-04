Cantor Anderson Leonardo volta para UTI e não tem previsão de alta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 14:05 Para compartilhar:

Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, voltou para a unidade de terapia intensiva (UTI), 11 dias após ser liberado para o quarto. A informação foi divulgada em nota nesta segunda-feira, 22.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informou o novo boletim médico do cantor, assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico do hospital.

O artista está em tratamento contra um câncer raro. No dia 7 de abril, ele precisou ser levado para a UTI devido a um quadro de insuficiência renal. Após quatro dias, ele deixou a unidade intensiva.

Anderson Leonardo foi diagnosticado, em outubro de 2022, com um câncer na região da virilha. Em janeiro do ano seguinte, a doença entrou em remissão, mas acabou voltando meses depois, atingindo os testículos.