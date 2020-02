Cantor altera canção e dupla é desclassificada em Sanremo

SANREMO, 8 FEV (ANSA) – A quarta e penúltima noite do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália, ficou marcada por um momento inusitado e polêmico que provocou a desclassificação da dupla Bugo e Morgan. No início da apresentação no Teatro Ariston, na noite desta sexta-feira (8), Morgan começou a interpretar a canção “Sincero” e alterou a letra, supostamente de forma premeditada e em crítica ao colega. Visivelmente irritado, Bugo abandonou o palco. Em seguida, Morgan também parou a apresentação e se retirou. Os dois não retornaram e acabaram sendo desclassificados. “O abandono de Bugo significou a eliminação da música. Teria sido uma história diferente se, sendo a música de Bugo, Morgan tivesse sumido. Nós teríamos avaliado a permanência de Bugo”, explicou o diretor artístico do concurso, Amadeus, ressaltando que novas avaliações podem ser feitas ao longo do dia. Após a polêmica e depois das apresentações de todos os competidores, o resultado da votação feita por uma combinação entre júri (33%), jornalistas (33%) e telespectadores (34%) deixou o cantor Diodato, com a música “Fai Rumore”, na liderança da 70ª edição do evento. O então primeiro lugar, Francesco Gabbani, ganhador da competição em 2017, caiu para a segunda colocação com a canção “Viceversa”, seguido dos Pinguini Tattici Nucleari (“Ringo Starr”) e dos Le Vibrazione (“Dov’è”). O vencedor do famoso concurso musical será conhecido na noite deste sábado (8).

(ANSA)