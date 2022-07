Cantillo festeja vitória do Corinthians: ‘Fizemos um jogo inteligente’

Um dos melhores jogadores em campo, Cantillo destacou a inteligência do time do Corinthians para derrotar o Coritiba, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.







“Fizemos um jogo inteligente. Era um rival difícil, mas circulamos bem a bola e conseguimos os gols em um momento justo”, disse o volante colombiano.

Outro bastante entusiasmado com a atuação corintiana com Yuri Alberto, que fez sua estreia. “Estou muito feliz, muito contente em poder voltar a jogar. Fiquei dois meses sem atuar. Atuei por noventa minutos, com muitas dores musculares, mas é normal. Daqui cinco, seis jogos, retomo o ritmo. Infelizmente o gol não saiu, mas consegui ajudar a equipe me entregando ao máximo.”

O Corinthians volta a jogar no domingo, diante do Atlético-MG, às 18 horas, no Mineirão. Vai ser um duelo direto pelos primeiros lugares.