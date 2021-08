Cantillo e Piton são baixas do Corinthians contra o Santos; Gabriel Pereira volta Com problemas físicos, dupla não é relacionada para o Clássico Alvinegro. Meia volta após dois jogos fora

O Corinthians terá duas baixas importantes para enfrentar o Santos, neste domingo (8), às 16, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro: o lateral-esquerdo Lucas Piton, com um desconforto na região lombar, e o meia Cantillo, um incômodo no adutor da coxa direita.

O meia colombiano vinha atuando constantemente como titular e tem como opções para o setor Gabriel, Roni e Xavier.

Por outro lado, Gabriel Pereira, que ficou fora das duas últimas partidas por conta de dores na coxa direita, está recuperado e foi relacionado para o Clássico Alvinegro.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

A dupla se junta a Danilo Avelar no Departamento Médico. O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior em outubro do ano passado, justamente em um clássico contra o Peixe, pela última edição do Campeonato Brasileiro. No entanto, o atleta terá o seu contrato rescindido após a recuperação, pois cometeu um ato racista, durante um jogo de videogame online.

Mantuan e Ruan Oliveira também estão fora, já que estão em fase final de transição física, inclusive tendo treinado com bola durante a última semana.

E MAIS:

Veja também