Cantillo comemora primeiro gol pelo Corinthians e atuação decisiva em jogo que marcou retorno da torcida Em terceira partida seguida como titular da equipe, colombiano coroa bom momento balançando as redes em vitória de virada sobre o Bahia: 'Sabemos o que isso representa'

Ao completar para as redes com um surpreendente cabeceio um cruzamento de Fagner, Cantillo marcou na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Ele então colocou o seu time na frente do placar no triunfo alvinegro por 3 a 1 sobre o Bahia, de virada, em resultado que levou a sua equipe a alcançar a quarta posição do Campeonato Brasileiro.

Ao comemorar o seu papel decisivo para a vitória, o jogador colombiano destacou o fato de que o gol veio em um jogo emblemático para o clube, pois marcou a volta da torcida corintiana ao estádio, após quase 20 meses de partidas com arquibancadas vazias por causa da pandemia do novo coronavírus.

– Estou muito feliz pelo meu primeiro gol com essa camisa, sabemos o que representa. É impressionante como fica o estádio. Todos trabalham para jogar, todos estão dispostos para o momento que o treinador precisa. É uma competição sadia em um grupo que sabe o que quer – afirmou Cantillo, em entrevista ao canal Premiere logo após o confronto.

O gol marcado por Cantillo também coincide com o bom momento vivido pelo jogador, que completou a sua terceira partida seguida como titular e já havia sido elogiado pelo técnico Sylvinho pela boa atuação que também exibiu no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, na noite do último sábado, em Bragança Paulista.

