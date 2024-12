Canonização de santo millennial é sinal de ‘esperança’, diz Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 2 DEZ (ANSA) – O papa Francisco afirmou que a canonização do italiano Carlo Acutis, que se tornará o primeiro santo “millennial” da Igreja Católica em 27 de abril de 2025, representa um sinal de “esperança”.

A declaração está em um prefácio escrito pelo pontífice para o livro “Giubileo di Speranza” (“Jubileu de Esperança”), do jornalista vaticanista Francesco Antonio Grana. No texto, o Papa também menciona o beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925), que deve ser canonizado em agosto do ano que vem.

“O Jubileu de 2025 nos oferecerá outros dois exemplos concretos de esperança: os beatos Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, que serão canonizados durante o Ano Santo. Dois santos jovens que compreenderam rapidamente em suas vidas que o centro de tudo é unicamente Jesus Cristo, que se faz presente nos últimos, nos pobres, naqueles que são descartados pela sociedade”, disse Francisco.

Acutis morreu em 2006, aos 15 anos de idade, vítima de uma leucemia fulminante, e se tornou um modelo de vida cristã para jovens no mundo todo após ter usado a web para difundir sua fé, o que lhe rendeu os apelidos de “padroeiro da internet” e “influenciador de Deus”.

Beatificado em outubro de 2020, ele será o primeiro santo “millennial” – geração nascida entre 1980 e 1995. Seu corpo costuma ser mantido em exposição em um esquife de vidro em Assis, na Itália, trajado com jaqueta, calças jeans e tênis da Nike, em uma tentativa da Igreja de se conectar com as novas gerações.

O Vaticano atribui a Acutis dois supostos milagres: o primeiro, que abriu caminho para a beatificação, é a cura de uma doença pancreática em uma criança brasileira que havia tocado uma relíquia do beato; o segundo, que permitirá a canonização, é a cura de uma jovem costa-riquenha que estava à beira da morte depois de um acidente de bicicleta.

Já Frassati, filho de uma família da alta burguesia de Turim, dedicou a juventude a causas sociais promovidas por entidades católicas e morreu repentinamente devido a uma meningite fulminante aos 24 anos de idade. (ANSA).