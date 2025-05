Canonização de Acutis pode dar ‘pontapé’ inicial a novo papado

VATICANO, 9 MAI (ANSA) – Por Nina Fabrizio – Se não for a primeira, a canonização do beato italiano Carlo Acutis, que se tornará o primeiro santo “millennial” da Igreja Católica e é considerado o “padroeiro” da internet, será certamente um dos eventos mais importantes para o novo pontífice, o papa Leão XIV.

Este é um ponto de virada importante neste Jubileu – que contará com dois Papas – tendo em vista que Francisco abriu a Porta Santa do Ano Santo -, após o Vaticano suspender a cerimônia do dia 27 de abril devido à morte de Jorge Bergoglio.

Com a cerimônia de canonização do novo santo, a Igreja pretende promover o culto entre os mais jovens: Acutis morreu aos 15 anos, em 2006, em decorrência de uma leucemia fulminante e é proposto como o primeiro santo “millennial”, apaixonado por internet e informática, pela Eucaristia e canonizado em tempo recorde.

A canonização foi congelada, mas 120 mil fiéis já se inscreveram para o evento, cuja nova data é incerta, mas poderia acontecer nos próximos “dias úteis” do pontificado de Leão XIV, como em 18 ou 25 de maio.

O evento será uma prova interessante para o novo papa, seu primeiro “banho” na multidão entre os jovens que, graças ao Jubileu dos Adolescentes, são também os que deram o último adeus a Francisco com “mais força”.

Mas não é só Acutis: há outros novos santos que, após a morte de Jorge Bergoglio, estão esperando o novo pontífice para a canonização. Ao lado do estudante lombardo de 15 anos sepultado no Santuário da Espoliação em Assis, está Pier Giorgio Frassati, de Turim, que seria proclamado santo em 3 de agosto de 2025, no final do Jubileu da Juventude em Roma, que será iniciado em 28 de julho.

Também havia sido convocado um consistório para a canonização do beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, fiel leigo, nascido em Isnotú (Venezuela), em 26 de outubro de 1864, e falecido em Caracas, em 29 de junho de 1919, e do beato Bartolo Longo, fiel leigo, nascido em Latiano (Brindisi), em 10 de fevereiro de 1841, e falecido em Pompeia (Nápoles). (ANSA).