Canoagem Slalom: Pepê Gonçalves não avança para a final na categoria K1

Na madrugada dessa sexta-feira (horário de Brasília) o brasileiro Pepê Gonçalves disputou as semifinais da categoria K1 (caiaque) na Olimpíada de Tóquio. Depois de sofrer com duas penalidades ao encostar em duas traves, perdendo 4 segundos na pontuação final, o brasileiro terminou o percurso como tempo de 102.33s e não conseguiu se classificar entre os 10 primeiros colocados que avançavam para final.

A final esta marcada para ocorrer ainda nessa madrugada, a partir das 04:00 no horário de Brasília. Com a eliminação de Pepê, o Brasil encerra sua participação na canoagem slalom na Olimpíada de Tóquio. Na madrugada dessa quinta-feira no Brasil, Ana Sátila foi a única atleta do Brasil que conseguiu chegar a final da modalidade canoagem slalom, na categoria C1 (canoa). Depois de sofrer uma grande penalidade por perder uma das portas durante a prova, Sátila acabou perdendo uma pontuação considerável, terminando com o pior tempo entre as atletas que disputavam a final.

