Canoagem slalom: Pepê Gonçalves garante vaga em Tóquio 2020

O paulista Pedro Gonçalves garantiu sua classificação para a prova de canoagem slalom, categoria K1, dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Pepê, como também é conhecido, garantiu a sua participação em Tóquio 2020 no último sábado (7) na seletiva brasileira de canoagem slalom realizada no Parque Radical, em Deodoro (Rio de Janeiro).

Após a conquista, o atleta publicou uma mensagem nas redes sociais na qual celebra o seu feito: “Fala galera da canoagem brasileira. Aqui é o Pepê Gonçalves falando. Pelo sorrisão, vocês devem estar imaginando que vem notícia boa. Conquistei a vaga brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Já tinha conquistado ela no Mundial do ano passado. E hoje, faltando um dia de prova, consegui conquistar a vaga brasileira, a vaga nacional, que eu mesmo tinha conquistado para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Seletiva nacional sempre é muito difícil, muito concorrida. O desgaste emocional e físico é enorme. Estou muito feliz de ser o representante do K1 masculino do Brasil. Vou dar tudo de mim para chegar lá na minha melhor forma e buscar essa medalha para nós”.

É importante lembrar que Pepê já havia conquistado a vaga do Brasil para os Jogos de Tóquio no decorrer do Mundial disputado em 2019 em La Seu d’Urgell (Espanha). Mas a vaga não ficaria necessariamente com ele.

Agora, na seletiva realizada em Deodoro, Pedro garante a sua presença em Tóquio 2020.