Canoagem slalom: 4 brasileiros vão às semifinais da Copa do Mundo

A canoagem slalon brasileira fez bonito no primeiro dia de provas da Copa do Mundo de Canoagem Slalon, em Praga (República Tcheca), uma das competições mais relevantes antes da Olimpíada de Tóquio (Japão). Entre os cinco classificados para as semifinais neste sábado (12), estão Ana Sátila – canoa (C1) e caiaque (k1) – e Pedro Gonçalves, conhecido como Pepê (K1), ambos já assegurados em Tóquio 2020. Também avançaram os canoístas Mathieu Desnos (K1) e Felipe Borges (C1).

As disputas amanhã (12) começam às 4h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil e também no site da Federação Internacional de Canoagem (ICF, na sigla em inglês). A competição, com 200 atletas de 34 países, termina no domingo (13).

A mineira Ana Sátila se classificou às semifinais do K1 ao completar o percurso em 98s36, a sexta melhor marca. Na sequência, a canoista também avançou no C1, com o tempo de 112s41.

Na disputa masculina do K1, Mathieu Desnos fez o segundo melhor tempo, 87s52 e também passou de fase, assim como Pepê, que terminou a descida em 88s66.

O único brasileiro classificado no C1 foi Felipe Borges, com o tempo de 97s89, o quinto melhor.

O país contou ainda nesta sexta (11) com participação de outros três canoístas Omira Estácia (C1 e K1), Guilherme Rodrigues (K1) e Kauã Silva (C1), mas eles pararam nas classificatórias.

Programação

Semifinais

04h00 – K1 Feminino – Ana Sátila

05h05 – K1 Masculino – Pedro Gonçalves e Mathieu Desnos

Transmissão pelo ICF

Finais

07h03 – K1 Feminino

07h40 – K1 Masculino

Transmissão pelo Canal Olímpico do Brasil e ICF

