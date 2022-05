Cano ultrapassa Conca e se torna um dos maiores artilheiros estrangeiros por temporada no Fluminense Argentino fez três gols na goleada sobre o Oriente Petrolero na Sul-Americana

Na goleada histórica por 10 a 1 sobre o Oriente Petrolero, pela Sul-Americana, Germán Cano balançou a rede três vezes. Com o feito, o centroavante chegou ao seu 18° gol pelo Fluminense em 2022 e entrou para o top 3 do ranking de estrangeiros com mais gols em uma temporada no clube.





Em 33 jogos disputados até agora, Cano tem a média de quase um gol por partida. Assim, ele ultrapassou Darío Conca, ídolo tricolor, e ocupa a terceira posição.

No ranking, o argentino fica atrás de apenas dois estrangeiros. Na primeira colocação está Doval, que marcou 39 gols em 1976, e também fica empatado com o camisa 14 na terceira posição pelos feitos em 1977, quando fez 23 gols. No segundo lugar, Romerito acumula 23 gols marcados em 1977. Conca, que marcou 14 vezes em 2014, está na quinta colocação, atrás de Yony González, que fez 17 gols em 2019.

Além disso, Cano é o estrangeiro com mais gols na temporada entre os clubes da Série A. De acordo com o site “SofaScore”, o artilheiro tem uma média de 119 minutos para participar de gols, além de acumular duas assistências e brigar pela artilharia do futebol brasileiro em 2022.

Apesar do resultado histórico na Bolívia, o Flu não conquistou a classificação na Sul-Americana. Com a vitória do Santa Fe sobre o Junior Barranquilla por 3 a 0, os argentinos avançaram para as oitavas de final da competição. Neste domingo, o Tricolor volta a campo para enfrentar o Flamengo, às 18h, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

