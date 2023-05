Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 23:08 Compartilhe

Vinte e um jogos, 23 gols marcados. Germán Cano segue imparável com a camisa do Fluminense na temporada 2023. A vítima da vez foi o River Plate, que sofreu nos pés do artilheiro. Nesta terça-feira, o camisa 14 marcou três vezes na goleada histórica do tricolor por 5 a 1 sobre os argentinos, no Maracanã. Arias fez os outros dois.

Com o hat-trick, Cano chegou a cinco gols nesta edição da Libertadores e assumiu a liderança da artilharia da competição junto de Paulinho, do Atlético Mineiro, e Pabón, do Atlético Nacional. Além disso, se tornou o segundo maior goleador do Fluminense na história da principal disputa Sul-Americana. Agora, são oito tentos anotados – três em 2022 – em apenas sete partidas na Copa.

O centroavante superou nomes como Washington, o Coração Valente, e Thiago Neves. Apenas Fred segue à frente do argentino, com 15 bolas na rede em 29 jogos disputados pelo ex-camisa 9.

MAIORES ARTILHEIROS DO FLUMINENSE NA LIBERTADORES



1º – Fred – 15 gols em 29 jogos

2º – Cano – 8 gols em 7 jogos

3º – Thiago Neves – 7 gols em 28 jogos

4º – Washington – 6 gols em 12 jogos

5º – Rafael Moura – 5 gols em 15 jogos

