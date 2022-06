Cano se isola no topo da artilharia do futebol brasileiro em 2022 Atacante do Fluminense venceu o duelo pessoal contra Hulk, nesta quarta-feira

De um lado, Germán Cano. Do outro, Hulk. O duelo entre Fluminense e Atlético Mineiro, realizado nesta quarta-feira, no Maracanã, colocou frente a frente os dois maiores goleadores do futebol brasileiro em 2022. Melhor para o Tricolor que venceu por 5 a 3, com dois gols do atacante argentino – o camisa 7 atleticano fez um.





Contratado no início do ano, Cano agora soma 21 bolas na rede em 36 partidas com a camisa do Flu, se tornando o maior artilheiro do Brasil na temporada entre os jogadores da Série A. O centroavante das Laranjeiras superou exatamente Hulk, que chegou a 20.

O camisa 14 já superou também a sua marca obtida no ano passado, quando ainda defendia o Vasco. Na ocasião, o atacante estufou as redes 19 vezes em 50 atuações pelo Cruz-Maltino em 2021. Número superado com 14 jogos a menos.

ARTILHEIROS DO FUTEBOL BRASILEIRO EM 2022

– Apenas jogadores da Série A

1º – Cano – Fluminense – 21 gols

2º – Hulk – Atlético-MG – 20 gols

3º – Raphael Veiga – Palmeiras – 18 gols

4º – Calleri – São Paulo – 16 gols

Gabigol – Flamengo – 16 gols

