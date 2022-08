Cano exalta persistência do Fluminense e ganha camisa da Argentina de torcedor

Estadão Conteúdo 17/08/2022 - 23:00 Compartilhe

Mais uma vez o centroavante Germán Cano foi decisivo para o Fluminense. Foi dele o gol de empate com o Fortaleza, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã lotado, que valeu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Eleito o craque do Jogo, curiosamente, ele trocou a camisa com um torcedor que tinha uma camisa da seleção argentina.

“De repente apareceu um torcedor me pedindo a camisa e me deu a camisa. Eu não tinha, mas agora tenho uma”, comentou em tom descontraído. Com 31 gols em 52 jogos, Cano é no momento não apenas o maior artilheiro do Brasil como também do Mundo nesta temporada.

Depois, ele explicou sobre o susto levado no primeiro tempo, quando o Fortaleza abriu 2 a 0, resultado que o colocava nas semifinais. Como tinha vencido por 1 a 0 na Arena Castelão, o Fluminense precisa busca o empate para garantir a sua classificação.

“No primeiro tempo a bola não quis entrar. Mas no segundo tempo deu certo, porque a gente nunca desiste. Sempre temos que acreditar no trabalho. Por isso a gente lutou até o final. O time lutou até o último momento, com o apoio da torcida, e todos companheiros estão de parabéns”, explicou o matador que antes viu Paulo Henrique Ganso diminuir em cobrança de pênalti.

Um eterno otimista, Cano vê o Fluminense indo mais longe na competição, mesmo porque considera que o time está evoluindo e pode render muito mais. “Nosso time está jogando cada vez melhor e vamos continuar fazendo história”, prometeu.

Depois de sete anos, o Fluminense está nas semifinais da Copa do Brasil, de olho no bi da competição porque só foi campeão em 2007, quando no último jogo venceu o Figueirense por 1 a 0. Além da vaga, o time carioca vai colocar nos seus cofres mais R$ 8,8 milhões de premiação oferecida pela CBF.

No sábado, o Fluminense volta à rotina do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Coritiba pela 23ª rodada. É a chance de buscar a reabilitação dos 3 a 0 sofridos no Beira-Rio diante do Internacional. Com 38 pontos, em quarto lugar, o técnico Fernando Diniz planeja se manter entre os primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2023.