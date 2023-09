Cano exalta Internacional, mas avisa: ‘O Fluminense quer a final da Libertadores’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 0:01 Compartilhe

O atacante Cano foi o grande responsável por deixar o Fluminense vivo na briga pela vaga na final da Copa Libertadores. Autor dos dois gols no empate por 2 a 2 com o Internacional, nesta quarta-feira, no Maracanã, o jogador exaltou o adversário, mas deixou claro o sonho de chegar à final.

“Jogo muito disputado, muito aberto. Jogamos por muito tempo com um jogador a menos, e isso acabou nos atrasando. Mas temos que continuar lutando. O Internacional é um grande time, teve grandes chances, mas queremos essa vaga na final”, disse Cano.

O Internacional chegou a sair atrás do placar, mas virou diante do Fluminense com grande atuação de Enner Valência. No entanto, brilhou a estrela de Cano, que confirmou o empate por 2 a 2.

No jogo de volta, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, o Fluminense precisa vencer por qualquer placar para confirmar sua vaga na próxima fase. Fernando Diniz já afirmou que o grande sonho do clube é disputar o título no Maracanã.

O Fluminense chegou à final de 2008 da Copa Libertadores, quando acabou perdendo o título para a LDU nas penalidades.

