Cano entra no top-10 dos maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense; veja a lista Argentino ultrapassou Petkovic após marcar no clássico contra o Flamengo, chegando aos 19 gols pelo tricolor

A vitória no clássico com o Flamengo não veio, mas Germán Cano “fez o L” novamente e chegou aos 19 gols na temporada, oito deles nas últimas sete partidas. Com isso, o jogador entrou no top-10 dos maiores goleadores gringos da história do Fluminense. O jogador lidera o time nesse quesito em 2022.





Cano deixou para trás o meia sérvio Petkovic, que marcou 18 gols entre 2005 e 2006. O camisa 14 tem 19 em 34 partidas. Agora ele tenta alcançar o meia inglês Buchan, que fez 29 gols entre 1905 e 1909 e ainda participou do tetracampeonato carioca tricolor de 1906 a 1909.

O líder do ranking (veja abaixo) é o centroavante inglês Welfare, que balançou a rede 161 vezes entre 1913 e 1924 e está na história como parte do tri carioca de 1917 a 1919. O levantamento é do perfil “Enciclopédia Tricolor”.

​Na goleada sobre o Oriente Petrolero (BOL), o argentino já havia ultrapassado Darío Conca, em 2014, e Yony González, em 2019, e entrado no top-3 dos maiores artilheiros estrangeiros por temporada no Tricolor.

Grande destaque do Fluminense na temporada, Germán Cano está empatado com Hulk, do Atlético-MG, como artilheiro do Brasil entre os jogadores da Série A no ano. Raphael Veiga, do Palmeiras, vem em seguida com 18. Somando todas as divisões, a dupla só fica atrás de Mário Sergio, atacante do Fluminense-PI, que fez 24.

VEJA O RANKING:

1º: Welfare (Inglaterra) – 161 gols entre 1913 e 1924

2º: Russo (Afeganistão/Argentina) – 155 gols entre 1933 e 1944

3º: Doval (Argentina) – 70 gols entre 1976 e 1978

4º: Romerito (Paraguai) – 59 gols entre 1984 e 1989

5º: Conca (Argentina) – 56 gols entre 2008 e 2015

6º: Etchegaray (Argentina) – 51 gols entre 1903 e 1910

7º: Rongo (Argentina) – 37 gols entre 1940 e 1941

8º: Villalobos (Peru) – 33 gols entre 1951 e 1954

9º: Buchan (Inglaterra) – 29 gols entre 1905 e 1909

10º: Cano (Argentina) – 19 gols em 2022

