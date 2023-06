Cano encerra jejum de gols, mas Fluminense fica só no empate com o Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/06/2023 - 20:55 Compartilhe

Nem mesmo o fim de jejum de gols do atacante Germán Cano fez o Fluminense vencer neste domingo. O time carioca esteve duas vezes na frente do placar, mas permitiu o empate do Goiás, e o jogo terminou 2 a 2, no estádio da Serrinha, em Goiânia. A partida foi válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Germán Cano deu fim a um jejum de sete jogos sem marcar logo no primeiro minuto de jogo, mas Matheus Peixoto empatou, de pênalti, aos 45 do primeiro tempo. Coincidentemente, o time visitante marcou seu segundo gol também no primeiro minuto do segundo tempo com Lima, mas, aos 39 do segundo tempo, Alesson empatou para o Goiás.

O Fluminense buscava a vitória para dar uma resposta rápida ao seu torcedor após a derrota para o River Plate pela Copa Libertadores por 2 a 0. Com o empate, o Fluminense sai do G-4 e fica na quinta colocação, com 17 pontos. O Goiás permanece na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com oito pontos.

Este foi o último jogo do time sob o comando de Emerson Ávila, que volta a ser auxiliar permanente do clube. Na última sexta-feira, o Goiás anunciou o técnico português Armando Evangelista, que acompanhou a partida das tribunas.

O Fluminense demorou só um minuto para abrir o marcador. Guga bateu lateral para Lelê no ataque, ele cruzou pela direita e Cano, na pequena área, chegou de carrinho com estilo de oportunista. Aos dez minutos, Arias cobrou escanteio e Lelê de cabeça quase fez o segundo carioca.

Bem postado defensivamente, o Fluminense não permitia que o Goiás criasse boas chances. Ao time goiano cabia tentar levantar a bola na área e chutes de longa distância.

O Fluminense explorava bem as jogadas pelas laterais, como aos 38, quando Martinelli cruzou para Lelê, que chegou batendo de três dedos, de primeira, levando perigo ao gol de Tadeu.

Quando tudo caminhava para o Fluminense ir para o intervalo em vantagem, em uma falha o time carioca permitiu o empate. Martinelli perdeu a bola para Palacios na entrada da área, Morelli chutou, Fábio faz grande defesa, mas no rebote, Gabriel Pirani fez pênalti em Apodi. Na cobrança, aos 45, Matheus Peixoto chutou forte no canto e empatou.

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense fez seu gol no primeiro minuto da etapa final. Após passe de Arias, o meia Lima recebeu no meio da área, cortou Bruno Melo e chutou no ângulo de Tadeu: 2 a 0.

Aos 19, quase saiu o terceiro. Após troca de passes, Guga arriscou da entrada da área, Tadeu faz grande defesa e a bola explodiu na trave. Após os 20, o Goiás subiu sua marcação e pressionou o Fluminense. Aos 28, quase empatou. Sander cruzou da esquerda, Matheus Peixoto desviou de cabeça e Fábio fez grande defesa.

O goleiro do Fluminense trabalhou novamente aos 34 em chute de Morelli. Cinco minutos depois, porém, Fábio pouco pode fazer. Sander cobrou escanteio, Alesson subiu mais alto do que Manoel e cabeceou para empatar. No final, os dois times buscaram o ataque, mas a partida terminou empatada.

Com a parada da Data Fifa, o Goiás entra em campo no dia 22 de junho, quando, pela 11ª rodada, encara o Vasco, às 20h, no Rio de Janeiro. O Fluminense joga um dia antes diante do Atlético-MG, às 21h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 2 X 2 FLUMINENSE

GOIÁS – Tadeu; Bruno Santos (Alesson), Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Willian Oliveira (Guilherme Marques), Zé Ricardo, Morelli (Matheusinho); Palacios, Apodi (Edu); Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Ávila (interino).

FLUMINENSE – Fábio; Guga, Nino (David Braz), Manoel e Gabriel Pirani (Alexandre Jesus); André, Martinelli (Keno) e Lima; Arias, Lelê (John Kennedy) e Germán Cano (Thiago Santos). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Cano, a um minuto, e Matheus Peixoto (pênalti), aos 45 minutos do primeiro tempo. Lima, a um minuto, e Alesson, aos 29 minutos do segundo tempo.





CARTÕES AMARELOS – Guilherme Marques, Morelli, Willian Oliveira e Zé Ricardo (Goiás); Fábio e Cano (Fluminense).

ÁRBITRO – Leandro Vuaden (RS).

RENDA – R$ 256.060,00.

PÚBLICO – 10.260 torcedores.

LOCAL – Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

