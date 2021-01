Cano elogia atuação do Vasco e celebra retorno de Benítez à equipe titular: ‘Peça muito importante’ Atacante argentino marcou dois contra o Galo e chegou à marca de 13 gols no Brasileirão

O Vasco derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, em São Januário, e voltou a sorrir no Brasileirão. A equipe quebrou uma sequência de duas derrotas consecutivas e saiu da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Cruz-Maltino saltou para a 14ª colocação, com 35 pontos – três a mais do que o 17º Sport.

Autor de dois gols na vitória, Germán Cano concedeu entrevista na saída de campo e ressaltou que a boa atuação coletiva da equipe contra um adversário da parte de cima da tabela.

– Um grande jogo contra um rival dificílimo de jogar. Teria que ter paciência, manejar as posições em todas as linhas. Graças a Deus, fizemos uma boa partida. Esperamos seguir assim da mesma maneira e seguir confiando.

O artilheiro argentino também comentou sobre o compatriota Benítez, que retornou ao time titular e teve boa atuação. Inclusive, foi dele a assistência para o golaço de Cano no segundo tempo. Em tom de brincadeira, o atacante disse, em tom de brincadeira, que o gol dele foi mais bonito do que o de bicicleta marcado por Benítez no primeiro turno contra o Atlético-MG.

– O meu (risos). O dele foi lindo, mas o meu serviu para ganhar (risos). A verdade é que precisamos de Martín (Benítez), é uma peça muito importante para o Vasco. Graças a Deus, ele pôde estar aqui conosco e ajudar muito, sobretudo na parte da frente.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo tem mais um confronto contra uma equipe da parte de cima da tabela. Em duelo atrasado da primeira rodada da competição, o Vasco enfrenta o Palmeiras, quinto colocado, na próxima terça-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque.

