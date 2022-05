Cano dedica hat-trick à família e ao filho e exalta entrega do Fluminense: ‘Agora é seguir por este caminho’ Argentino entrou na lista dos três maiores artilheiros estrangeiros do Tricolor por temporada. Ele chegou aos 18 gols em 33 partidas neste ano e ultrapassou Conca

O Fluminense buscou o resultado para tentar avançar na Copa Sul-Americana e encontrou um adversário frágil e sem pretensões. Com isso, os cariocas aplicaram uma goleada histórica, porém não ficaram com a vaga. Na saída de campo, Cano elogiou o desempenho e disse que o time seguirá caminhando nas competições nacionais.





– Nós sonhamos, lutamos. Realmente fizemos uma grande partida, fizemos muitos gols, mas não conseguimos nos classificar. O resultado dá confiança para seguir construindo um caminho juntos até o final do ano. Temos pela frente outros dois campeonatos muito importantes no Brasil – frisou o argentino.



Além de Matheus Martins, Cano também marcou um hat-trick no triunfo, na Bolívia. Com isso, o argentino entrou na lista dos três maiores artilheiros estrangeiros do Fluminense por temporada. Ele chegou aos 18 gols em 33 partidas neste ano e ultrapassou Conca.

Sendo assim, ele está atrás apenas do compatriota Doval, que brilhou com a camisa tricolor nos anos 70 e do paraguaio Romerito, outro ídolo da centenária história do clube carioca.

– Muito contente por marcar três gols, quero dedicar para a minha família e para o meu filho Lorenzo. Agora é seguir por este caminho porque estamos muito comprometidos com o que temos pela frente – comemorou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. O adversário será o Flamengo, às 18h, no Maracanã. Caso conquiste a vitória, o Tricolor pode entrar no G6 da competição e se aproximar de vez do pelotão de frente

