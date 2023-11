Cano decide e Fluminense supera São Paulo no Maracanã

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 23/11/2023 - 0:19 Para compartilhar:

Contando com o faro de gol do argentino Germán Cano, o Fluminense derrotou o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (22) no estádio do Maracanã, em partida atrasada da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro que foi transmitida pela Rádio Nacional.

VEEEEEENNNNNCEEEE O FLUMINEEEEENNNSE! GERMAN CANO FAZ O LL E O FLU VENCE O SÃO PAULO NO MARACANÃ! VAAAMMMMOS, CAMPEÕES DA AMÉRICA! pic.twitter.com/YdcCGWERpt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 23, 2023

O jogo tinha um caráter especial, pois envolvia os atuais campeões da Copa Libertadores e da Copa do Brasil (inclusive, antes de a bola rolar, os jogadores das duas equipes trocaram faixas de campeões). Porém, todo o espírito festivo ficou para trás após o apito inicial.

Desde o primeiro minuto o que se viu foram jogadas duras e muitas faltas de lado a lado. Inclusive, o São Paulo acabou ficando com um jogador a menos logo aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o volante Gabriel Neves pisou no pé de Thiago Santos. Com um homem a mais o Fluminense tomou conta da partida e conseguiu garantir a vitória aos 8 minutos da etapa final em jogada de contra-ataque que culminou em chute da entrada da área de Cano.

Com a vitória a equipe das Laranjeiras chegou à 8ª posição com 50 pontos. Já o São Paulo permaneceu com 46 pontos, agora na 10ª posição.

Empate no Mineirão

Em outra partida atrasada, mas da 33ª rodada, Cruzeiro e Vasco ficaram no 2 a 2 no estádio do Mineirão. O Cruzmaltino abriu o placar com Puma Rodríguez, a Raposa alcançou a virada com gols de Bruno Rodrigues e de Arthur Gomes, mas Gabriel Pec garantiu o empate final.

Fim de jogo no Mineirão!

⚽ Nossos gols foram marcados por Arthur Gomes e Bruno Rodrigues.

+ 1 ponto no Brasileirão. #CRUxVAS | 2-2 | #FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/oJUbigvfiH — Cruzeiro (@Cruzeiro) November 23, 2023

Com o resultado tanto Vasco como Cruzeiro chegam aos 41 pontos, ainda permanecendo muito próximos da zona do rebaixamento do Brasileiro.

