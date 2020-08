Cano (de novo), Bastos e Ribamar: Vasco vence o Ceará e vira líder do Campeonato Brasileiro Centroavante argentino abriu a contagem, volante marcou golaço e centroavante reserva aproveitou chance após entrar nos acréscimos. Cruz-maltino tem 100% de aproveitamento

Dizer que a partida foi boa é exagero. Mas o Vasco impediu que o maior domínio do Ceará, no Castelão, na noite desta quinta-feira, se transformasse em muitas chances claras. Assim, quando teve oportunidade, o Cruz-Maltino enfileiro gols para fazer 3 a 0 e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro – mesmo sem ter entrado em campo na primeira rodada da competição.

ETAPA SONÍFERA

O primeiro tempo foi de nível técnico sofrível. De mais perigoso, os chute de Lima, aos 14 minutos, e de Fernando Sobral, aos 44. Ambos nas mãos de Fernando Miguel, sem dificuldade. Diante de muitos erros técnicos, os jogadores e, principalmente, os treinadores, falaram bastante. O áudio da transmissão de tv, diante do silêncio geral, captava tudo. Foi o que salvou de entretenimento na primeira etapa.

ARAME LISO

Na segunda etapa, o Ceará, assim como tentou na primeira, iniciou pressionando o Vasco. Mas pouco se via de efetivo. De todo modo, o jogo do time mandante parecia mais próximo de produzir resultado. Até que…

SEMPRE ELE

Aos 22 minutos, Benítez pressionou a saída de bola de Luiz Otávio, conseguiu a roubada e coube a Andrey fazer a assistência para o sinônimo de gol do Vasco em 2020: Germán Cano fez mais um!

A FESTA

Dez minutos depois, o castigo. No início da jogada, Rafael Sobis recebeu lançamento, finalizou cruzado, rasteiro, mas o beijo da bola foi na trave. Na sequência da jogada, o Vasco atacou pela esquerda, Talles Magno tentou o passe e a bola sobrou quicando na medida perfeita para Fellipe Bastos marcar um golaço. Ainda houve tempo de, no lance final da partida, Carlinhos lançar Lucas Ribamar para selar a vitória do Vasco.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 3 VASCO

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20 de agosto de 2020, às 20h

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)

Gramado: Bom

Cartões amarelos: Samuel Xavier, Lima e Leandro Carvalho (CEA); Ricardo Graça, Henrique, Andrey (VAS)

Cartão vermelho: –

Gols: Cano (22’/2ºT 0-1), Fellipe Bastos (32’/2ºT 0-2) e Lucas Ribamar (49’/2ºT 0-3)

CEARÁ: Fernando Prass, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles (Fabinho, 29’/1ºT) e Ricardinho (Vinícius, 16’/2ºT); Mateus Gonçalves (Leandro Carvalho, Intervalo), Fernando Sobral (Rafael Sobis, 28’/2ºT) e Lima (Victor Jacaré, 16’/2ºT); Cléber – Técnico: Guto Ferreira.

VASCO: Fernando Miguel, Claudio Winck, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Miranda, 41’/2ºT), Andrey (Guilherme Parede, 31’/2ºT) e Neto Borges (Bruno Gomes, Intervalo); Benítez (Carlinhos, 41’/2ºT), Cano (Lucas Ribamar, 47’/2ºT) e Talles Magno – Técnico: Ramon Menezes.

