Cano admite jogo ruim do Vasco e Abel aponta ‘resultado injusto’

Herói da classificação do Vasco à segunda fase da Copa do Brasil, ao marcar o gol de empate por 1 a 1 diante do Altos-PI, o atacante Cano admitiu o jogo ruim feito pelo clube carioca na noite desta quarta-feira, mas mostrou empolgação com a classificação que assegurou uma premiação de R$ 650 mil à equipe carioca.

“Muito contente e feliz. O objetivo é seguir melhorando a equipe, o conjunto. Temos que melhorar muito. Estamos entendendo a ideia do treinador. Às vezes se joga bem, e às vezes se joga mal, como hoje. O campo estava difícil. Estamos muito felizes por passar de fase. No primeiro tempo, tivemos muitas chances de gol que não tivemos cabeça fria para convertê-las. Esses jogos são de vida ou morte”, disse o atacante Cano.

Já o técnico Abel Braga afirmou que o mais importante era o time buscar a classificação, mas tratou o resultado como “injusto”, uma vez que o Vasco criou as principais jogadas de gol. “O mais importante é a classificação. Mas o resultado é totalmente injusto. Adversário fez o gol na primeira vez que foi na nossa área. E depois teve outra chance no período de desconto. Acho que a vitória seria justíssima, mas fica o ensinamento”, afirmou.

O treinador se irritou ao falar o que faltou para o Vasco vencer o Altos. “Não é sério que você está perguntando isso para mim. Você assistiu ao jogo, não viu? Botar a bola pra dentro. Vou te citar só um exemplo. Teve um momento em que chegamos com três jogadores na área e não conseguimos finalizar”, finalizou.

Com o resultado, o Vasco vai enfrentar o ABC-RN na próxima fase. O time potiguar derrotou o Aquidauanense-MS, fora de casa, por 1 a 0.