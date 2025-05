Cannes se prepara para festival repleto de estrelas e com tensão por ameaças de Trump

O Festival de Cannes finaliza nesta segunda-feira (12) os preparativos para sua 78ª edição, que terá o filme brasileiro “O Agente Secreto” na disputa pela Palma de Ouro, além de muitas estrelas de Hollywood, como Tom Cruise e Scarlett Johansson, e alguma tensão pela ameaça de tarifas de Donald Trump.

A mostra de cinema mais importante do mundo, que acontecerá de 13 a 24 de maio na cidade turística da Costa Azul francesa, enfrenta com preocupação os planos do presidente dos Estados Unidos de impor tarifas de 100% aos filmes produzidos no exterior.

As faíscas podem ser registradas já na cerimônia de abertura, quando o lendário ator Robert de Niro receberá a Palma de Ouro honorária. O protagonista de “Taxi Driver” é um crítico veemente do presidente republicano e já o insultou algumas vezes.

A indústria de Hollywood aproveita o festival para estrear seus títulos em grande estilo e, ao mesmo tempo, a mostra precisa das grandes produções para levar as estrelas a seu tapete vermelho.

Este ano, Tom Cruise apresentará o oitavo, e talvez último, filme da série “Missão Impossível”, um evento que promete ser espetacular com um ator conhecido por fazer as cenas de ação, sem recorrer a dublês.

Entre as grandes estrelas aguardadas no tapete vermelho estão Scarlett Johansson e Kristen Stewart – que exibirão seus filmes de estreia na direção -, além de Joaquin Phoenix, Paul Mescal e Emma Stone.

A mostra competitiva tem 22 filmes na disputa pela Palma de Ouro, com sete produções dirigidas por mulheres, o mesmo número que em 2023, quando a mostra bateu o recorde de diretoras.

– Brasil –

O brasileiro Kleber Mendonça Filho, que já competiu duas vezes em Cannes (“Aquarius” e “Bacurau”, que venceu o Prêmio do Júri em 2019), volta ao festival com “O Agente Secreto”, ambientado na ditadura militar e protagonizado por Wagner Moura.

Além disso, o cinema brasileiro é o convidado de honra do Mercado do Cinema de Cannes, um novo impulso, que se soma aos prêmios deste ano em Hollywood e Berlim, após anos de vaivéns políticos que afetaram o setor.

A escolha do Brasil como convidado especial no maior mercado cinematográfico do mundo, celebrado no mesmo palácio de congressos onde é realizado o festival, também faz parte das comemorações dos 200 anos das relações diplomáticas franco-brasileiras.

O mercado de Cannes permite estabelecer relações diretas com distribuidores e produtores do mundo inteiro. O país convidado de honra também é tema de mesas redondas e apresentações especiais.

Segundo dados oficiais, o setor audiovisual brasileiro é uma indústria de 5 bilhões de dólares anuais (R$ 28 bilhões, na cotação atual). Dos 728 filmes que estrearam no país em 2023, 273 foram produções nacionais, de acordo com dados divulgados antes do evento em Cannes.

“Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, foi premiado em março com o Oscar de melhor filme internacional, enquanto “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, tinha sido contemplado duas semanas antes com o Urso de Prata em Berlim.

– Diretores consagrados e novatos –

A lista de cineastas na mostra oficial inclui nomes frequentes da Croisette, como os irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne (que já venceram duas Palmas de Ouro por “Rosetta”, em 1999, e “A Criança”, em 2005), que exibirão “Jeunes mères”.

Outro nome consagrado é o americano Wes Anderson, que disputará o prêmio máximo em Cannes com “O Esquema Fenício”, que conta com várias estrelas no elenco, incluindo Benicio Del Toro, Tom Hanks, Bill Murray e Scarlett Johansson.

Outros diretores importantes em Cannes este ano são o americano Richard Linklater (“Nouvelle Vague”), a britânica Lynne Ramsay (“Die, My Love”), a francesa Julia Ducornau (vencedora da Palma de Ouro em 2021 por “Titane” e que exibirá “Alpha”) e o iraniano Jafar Pahani (“A Simple Accident”).

O festival também abre espaço para diretores menos conhecidos, como o americano Ari Aster (“Midsommar”), que chega a Cannes com “Eddington”, protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal e Emma Stone, ou a francesa Hafsia Herzi, que apresentará seu terceiro filme, “La Petite Dernière”.

O júri, presidido pela atriz francesa Juliette Binoche, anunciará no 24 de maio o vencedor da Palma de Ouro, conquistada no ano passado por “Anora”, do americano Sean Baker, que também venceu o Oscar de melhor filme e direção em 2025.

