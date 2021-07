Cannes finaliza preparativos para o retorno do grande festival de cinema

Cannes finaliza os preparativos para uma edição ambiciosa, que terá as presenças de Spike Lee, Matt Damon, Tilda Swinton, Sean Penn e outras figuras importantes do cinema para tentar virar a página da pandemia.

O evento, que acontece dois meses depois de sua data habitual e após o cancelamento do ano passado, começa na terça-feira com a exibição de “Annette”, um musical de Leos Carax protagonizado por Adam Driver e Marion Cotillard.

O cineasta francês disputa a Palma de Ouro, que será anunciada em 17 de julho, ao lado de outros grandes nomes da sétima arte, como o holandês Paul Verhoeven, o iraniano Asghar Farhadi e o americano Sean Penn, que retorna à Croisette depois de ter sido vaiado em 2016 com a exibição de “The last face”.

Três diretores da mostra oficial, o italiano Nanni Moretti, o francês Jacques Audiard e o tailandês Apichatpong Weerasethakul – que apresenta “Memoria”, rodado na Colômbia e protagonizado por Tilda Swinton – já venceram o maior prêmio de Cannes em uma oportunidade.

– “O reencontro do cinema mundial” –

Na lista de cineastas na disputa pela Palma de Ouro estão quatro mulheres, incluindo três francesas. Até hoje, apenas uma diretora venceu o festival, a neozelandesa Jane Campion por “O Piano”, em 1993.

O júri, presidido pelo diretor americano Spike Lee, o primeiro afro-americano a ocupar o posto, escolherá o vencedor entre 24 filmes, o maior número de produções na mostra oficial do últimos anos.

“É o reencontro do cinema mundial”, afirmou o delegado-geral do festival, Thierry Frémaux. “É emocionante”.

Frémaux destacou que “apesar de a pandemia não estar vencida, a organização e essência são as de uma edição normal”.

O evento, que deve receber apenas metade das 40.000 pessoas que atrai por dia, em média, de outros anos, exigirá um certificado de vacinação ou um teste PCR negativo a cada 48 horas.

Mas o tapete vermelho receberá a habitual legião de estrelas.

O diretor americano Wes Anderson e seu filme “The French Dispatch” serão responsáveis por umbom contingente: Bill Murray, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Adrien Brody, Benicio del Toro e Tilda Swinton estão no elenco do longa-metragem rodado na França.

Outra americana, a atriz e diretora Jodie Foster, receberá a Palma de Ouro Honorária por seu “compromisso discreto mas firme com os grandes temas de nossa época”. Em 1976, com apenas 13 anos, ela compareceu pela primeira vez à Croisette para apresentar “Taxi Driver”, de Martin Scorsese.

– O retorno de Deneuve –

A lendária Catherine Deneuve, de 77 anos, voltará à mostra um ano e meio depois de sofrer um acidente vascular. A estrela francesa é a protagonista do filme de Emmanuelle Bercot “De son vivant”.

Matt Damon, que em “Stillwater”, de Tom McCarthy (“Spotlight”), interpreta um pai que viaja a Marselha para visitar a filha detida, também marcará presença.

Alguns filmes estão programados para uma nova mostra, Cannes Première, que inclui produções fora da competição. Nesta será exibida a última produção de Oliver Stone (“JKF, revisited: through the looking glass”).

O cinema brasileiro marca presença com Kleber Mendonça Filho como um dos integrantes do júri da Palma de Ouro. Além disso, o diretor Karim Ainouz apresenta “O Marinheiro das Montanhas” em uma sessão especial, depois de ter sido o grande vencedor da mostra “Um Certo Olhar” na última edição de Cannes por “A Vida Invisível”.

