Cannes 2022: ‘Triangle of Sadness’, de Ruben Östlund, ganha a Palma de Ouro

Maior evento do cinema mundial, o Festival de Cannes premiou neste sábado, 28, com a Palma de Ouro o filme Triangle of Sadness’, de Ruben Östlund.

O cineasta sul-coreano Park Chan-wook venceu como melhor diretor, com o filme Decision to Leave.





A iraniana Amir Ebrahimi foi escolhida como melhor atriz por sua atuação no filme Holy Spider, de AlI Abbasi.

O sul-coreano Song Kang-ho recebeu o prêmio de melhor ator pelo filme Broker, de Hirokazu Kore-eda.

Os irmãos Dardenne, Jean-Pierre e Luc, receberam o Prêmio Especial de comemoração dos 75 anos do Festival de Cannes.