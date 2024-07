Cannabis ajuda mulheres a atingir mais e melhores orgasmos, diz estudo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2024 - 3:04 Para compartilhar:

Um novo estudo publicado esta semana no periódico Sexual Medicine sugere que a planta psicoativa e outros derivados baseados em tetrahidrocanabinol (THC) podem ajudar mulheres com disfunção sexual a atingir o orgasmo. Participantes femininas que consumiram cannabis antes da atividade sexual com um parceiro foram capazes de atingir o clímax com mais frequência e com maior facilidade, e se sentiram, no geral, mais satisfeitas com seus orgasmos, descobriram os pesquisadores.

Esta pesquisa foi pessoal da autora Suzanne Mulvehill, diretora executiva do Female Orgasm Research Institute e fundadora do Women’s Cannabis Project.

“Eu estava interessada neste tópico porque foi a cannabis que me ajudou a superar minha própria dificuldade de orgasmo, algo que tentei superar por mais de 30 anos, consultando quatro terapeutas sexuais neste período e tentando outras modalidades de tratamento”, disse Mulevehill em um declaração recente. “Eu queria pesquisar se outras mulheres que tinham dificuldade no orgasmo também estavam se beneficiando da cannabis.”

Pesquisadores analisaram respostas de questionários, enviadas anonimamente online, de mais de 1.000 mulheres que se envolveram em sexo com parceiros no mês anterior. Após eliminar participantes inelegíveis — aquelas que estavam grávidas ou amamentando, menores de 18 anos ou que usaram outros intoxicantes junto com cannabis antes do sexo — a equipe de Mulvehill ficou com 387 pesquisas individuais das quais tirar suas conclusões.

De acordo com os dados, as mulheres que anteriormente lutavam para atingir o orgasmo beneficiaram de um aumento geral de quase 40% na frequência do clímax graças à cannabis, e 88,8% dos participantes disseram que atingiram o orgasmo mais frequentemente com cannabis, em comparação com 63,3% sem ela. O número de mulheres que afirmaram raramente ou nunca terem clímax diminuiu mais de 25 pontos percentuais, de 36,6% para apenas 11,4%, com o uso de cannabis.

“O maior grupo de mulheres com disfunção orgástica ‘Quase Sempre ou Sempre’ tem orgasmo com cannabis antes do sexo e ‘Quase Nunca ou Nunca’ tem orgasmo sem ela”, observou Mulvehill. “Enquanto mulheres sem disfunção orgástica tendem a ter orgasmo com ou sem cannabis antes do sexo.”

Da mesma forma, aqueles que acharam difícil atingir o orgasmo diminuíram em 35,4% com o uso de cannabis, e enquanto 22,8% dos participantes que não usaram cannabis disseram que o clímax era quase impossível de atingir, apenas 7,4% dos participantes que usaram cannabis sentiram o mesmo.

Por último, os níveis de satisfação quase duplicaram entre os consumidores de cannabis, de 43,6% para 86,1%, enquanto as taxas de insatisfação caíram após a droga, de 56,4% para apenas 20,8%.

“Minha pesquisa, que foi a primeira a dicotomizar mulheres com e sem dificuldade de orgasmo, apoiou 50 anos de pesquisas sobre cannabis e sexo, revelando resultados estatisticamente significativos de que a cannabis ajuda mulheres com dificuldade de orgasmo e melhora a frequência, facilidade e satisfação do orgasmo”, disse Mulvehill.

Os pesquisadores não encontraram nenhuma variação significativa nas respostas entre aqueles que eram consumidores experientes de cannabis e aqueles relativamente novos na droga.

Embora a cannabis provavelmente não seja considerada uma cura para aqueles com anorgasmia — ausência completa de orgasmo — a intervenção ajudou mais do que nenhum tratamento.

“Cerca de 4% das mulheres com disfunção orgástica feminina no estudo usaram cannabis antes do sexo e ainda não tiveram orgasmo, revelando que a cannabis não ajudou todas as mulheres a ter orgasmo”, observou Mulvehill. “Dito isto, estudos mostram que a faixa típica de mulheres que têm anorgasmia, mas que ainda não tiveram orgasmo, é de 10-15%.”

Mulvehill espera eventualmente desenvolver um medicamento de prescrição à base de cannabis para tratar a disfunção orgástica feminina, uma vez aprovado nos EUA.