Canga e bermuda acima do joelho também em alta

Cangas repaginadas e novos biquínis também estão entre as novidades. Reservada apenas para forrar a cadeira na areia, a canga ressurge como saída de praia, exatamente como foi usada na década de 1990. Ela aparece como saia envelope e é enrolada como se fosse um vestido. “(Na canga) consigo desenhar uma padronagem diferente do traje de banho, mas que ao mesmo tempo combina”, diz Carol Aranha, da SummerHouse.

O biquíni continua a ser o item que mais vende nas lojas – oito de cada dez peças. Entre os vários modelos de calcinha – cintura alta, asa-delta e tanga -, foi a de cortininha que desapareceu das confecções. Ao contrário do top cortininha, que é imbatível e nunca falta.

A moda praia masculina também mudou um pouco. Em alta durante muitos verões, o bermudão longo de surfista começa a perder lugar para modelos mais curtos e de elástico na cintura. “A tendência é bem europeia”, diz Carol. O comprimento agora varia entre pouco acima do joelho e no meio da coxa. A camisa de linho branca é o item mais chique incorporado pelos homens na praia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.