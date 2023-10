Canelo derrota Charlo, soma a 60ª vitória e mantém título unificado dos supermédios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 2:59 Compartilhe

O boxeador mexicano Saul Canelo Alvarez manteve o título unificado dos pesos supermédios (até 76,204 quilos), neste sábado, em Las Vegas, ao derrotar o norte-americano Jermell Charlo, por pontos, em decisão unânime dos jurados: 118-109 (duas vezes) e 119-108.

Canelo, de 33 anos, que ostenta os cinturões do Conselho Mundial, Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, alcançou a marca de 60 vitórias (39 nocautes), duas derrotas e dois empates. Sua próxima luta deverá ser em 5 de maio e três nomes são cotados para subirem no ringue com o mexicano: Jermall Charlo (irmão de Jermell), Terence Crawford e David Benavidez.

Charlo, também de 33 anos, vai voltar a lutar como médio-ligeiro (até 69,9 quilos), categoria na qual também é o campeão das quatro maiores entidades que dirigem a nobre arte internacional. Seu próximo adversário deverá sair do confronto entre o australiano Tim Tszyu e o americano Brian Mendoza. Ele soma 35 vitórias (19 nocautes), duas derrotas e um empate.

Canelo percebeu desde o início que Charlo não tinha potência nos golpes e passou a pressionar o americano. Dominou os seis primeiros rounds, com certa facilidade, e impôs uma queda a Charlo no sétimo assalto, ao acertar bom direto de direita.

Charlo foi se soltar na luta a partir do oitavo assalto, chegou a conectar boas sequências, mas sem causar danos a Canelo, que jamais foi castigado na luta.

“Eu ainda amo lutar boxe. Ninguém vence esta versão de Canelo. Sou o rei do boxe”, disse o mexicano ainda sobre o ringue. “Não vou arrumar desculpas. Canelo foi melhor e mereceu vencer. Vou defender meus cinturões na próxima luta”, afirmou o americano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias